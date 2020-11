Studenti positivi saliti a quota 284, isolate 263 classi

CREMONA (19 novembre 2020) - I dati dei contagi nel mondo della scuola si caratterizzano per un aumento dei positivi, ma un aumento tale che sembra non imputare al contesto scolastico la causa dell’ascesa della curva dei positivi da Covid. Dal 24 ottobre al 7 novembre i casi positivi rilevati in ambito scolastico sono stati in tutto 155. Cui si sommano due membri del personale scolastico. In tutto sono state isolate 139 classi. Dati che, se rapportati al periodo dal 1 settembre al 24 ottobre, quando i positivi erano 136 in tutto, segnano in termini assoluti un incremento significativo e che riflette l’impennata dell’epidemia di queste settimane. Dall’inizio dell’anno scolastico al 7 novembre su tutta la provincia sono stati 293 i casi positivi totali di cui 284 studenti e nove fra il personale. Le classi isolate sono state 263; gli studenti isolati 1.680 su tutto il territorio. Secondo i dati di ATS il mondo dell’istruzione non è veicolo di contagio.

