In provincia di Cremona 191 nuovi contagi

CREMONA (14 novembre 2020) - In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 35.550 tamponi e i nuovi positivi sono 8.129 (il rapporto è pari al 22,8%). In provincia di Cremona i contagi sono 191. Cresce ancora, ma con numeri più bassi, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 817 (+16). Importante, invece, l'incremento degli ospedalizzati in altri reparti: +302 per un totale di 7.621. Alto il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore altri 158 morti per un totale di 19.186 vittime.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 35.550, totale complessivo: 3.511.792

- i nuovi casi positivi: 8.129 (di cui 413 'debolmente positivi' e 100 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 137.255 (+2.961), di cui 7.591 dimessi e 129.664 guariti

- in terapia intensiva: 817 (+16)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.621 (+302)

- i decessi, totale complessivo: 19.186 (+158)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.895, di cui 1.082 a Milano città;

Bergamo: 142;

Brescia: 467;

Como: 726;

Cremona: 191;

Lecco: 124;

Lodi: 181;

Mantova: 292;

Monza e Brianza: 936;

Pavia: 534;

Sondrio: 131;

Varese: 1.341.

