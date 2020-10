In provincia di Cremona altri 50 contagiati

CREMONA (19 ottobre 2020) - Sono 1.687 i nuovi positivi in Lombardia ma il numero di tamponi processati - 14.577 - è basso rispetto agli ultimi giorni. Il dato che dà la misura di quanto corre il virus è la percentuale tamponi-positivi, pari all'11,5 %. Cresce il numero di contagi anche nella provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 50. In una giornata con altre 6 vittime (ora il totale è di 17.084) aumentano i ricoverati in Terapia intensiva: 113 (+3). Crescono anche i pazienti ospedalizzati in altri reparti: 1.136 (+71).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

- i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 86.738 (+341), di cui

1.718 dimessi e 85.020 guariti

- in terapia intensiva: 113 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.136 (+71)

- i decessi, totale complessivo: 17.084 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.

