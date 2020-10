In Lombardia 2.419 nuovi contagi, a Cremona sono 32

CREMONA (16 ottobre 2020) - Sono 2.419 i nuovi positivi in Lombardia con 30.587 tamponi effettuati (nuovo record) per una percentuale pari al 7,9%. I contagi in provincia di Cremona sono 32. Mentre il numero dei guariti/dimessi è salito di 334 unità (il totale complessivo è di 84.958), scende di uno il numero dei ricoverati in Terapia intensiva (71). Crescono i malati ospedalizzati in altri reparti: 834 (+108). Sale ancora il triste conteggio dei morti: nelle ultime 24 ore sono 7 e il totale nella regione è di 17.044.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 30.587, totale complessivo: 2.442.250

- i nuovi casi positivi: 2.419 (di cui 191 'debolmente positivi' e 21 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 84.958 (+334), di cui

1.696 dimessi e 83.262 guariti

- in terapia intensiva: 71 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 834 (+108)

- i decessi, totale complessivo: 17.044 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.319, di cui 604 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 105;

Como: 190;

Cremona: 32;

Lecco: 64;

Lodi: 55;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 183;

Pavia: 120;

Sondrio: 16;

Varese: 158.

