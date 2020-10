I contagi non si fermano: 35 nuovi casi a Cremona

CREMONA (11 ottobre 2020) - Il report della regione Lombardia non fa altro che confermare i dati in peggioramento di questi ultimi giorni. A fronte di oltre 15.000 tamponi effettuati, nella regione sono 1.032 i nuovi positivi al Covid-19. In aumento anche il dato relativo alla provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore sono 35 i nuovi contagi. Aumentano anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione: 48 (+4). Sono 433 (+25) i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Tre le persone decedute in Lombardia che portano il totale delle vittime a 16.985

