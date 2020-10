Quasi mille contagi in Lombardia

CREMONA (9 ottobre 2020) - Nuova impennata dei contagi in Lombardia: a fronte di 25.623 tamponi analizzati, nelle ultime 24 ore si sono registrati 983 nuovi casi positivi per una percentuale del 3,8%. Sette i nuovi casi di contagio in provincia di Cremona. I guariti o dimessi sono aumentati di 260 (totale complessivo 82.744). Nelle Terapie intensive i ricoverati sono 44 (+3) mentre i malati ospedalizzati in altri reparti sono 371 (+10). Un decesso nella regione, ora il totale delle vittime è di 16.980.

