Impennata di contagi in Lombardia: sono 683

CREMONA (8 ottobre 2020) - Sono 683 i nuovi positivi in Lombardia: un dato in deciso aumento (mercoledì erano 520). In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 6. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.069 tamponi, per una percentuale pari al 3% (anche questo è un dato in crescita). Il totale complessivo di guariti o dimessi è di 82.484 (+153). In Terapia intensiva i ricoverati sono 41 (+1) mentre i ricoverati non in Terapia intensiva sono 361 (+22). Il totale dei decessi è 16.979 (+1).

