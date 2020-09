In provincia di Cremona una vittima e 4 nuovi contagi

CREMONA (30 settembre 2020) - Quasi 19 mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia e 201 i nuovi contagi (4 in provincia di Cremona). I guariti/dimessi di giornata sono 236 e il totale complessivo è di 80.712. Cresce di una unità il numero dei ricoverati in Terapia intensiva: ora sono 34. In calo, invece, i ricoverati in altri reparti: 306 (-9). Ancora in salita i decessi: 4 per un totale complessivo di 16.955. Una delle vittime delle ultime 24 ore è della provincia di Cremona.

