Scontro a Vicoboneghisio, una 57enne ferita

VICOBONEGHISIO (Casalmaggiore) (10 settembre 2020) - Un camion Scania 460 ha tamponato una Fiat Panda poco dopo le 13 di oggi in centro paese. Contusa lievemente la conducente della vettura. I due veicoli erano arrivati nella frazione da Casalmaggiore. La Panda, condotta da I.G., 57 anni, con a bordo la sorella M.L.G., 63 anni, stava svoltando a destra verso una via privata quando è stata colpita nella parte posteriore. La vettura, in seguito all’urto, è finita contro un muretto e poi contro una siepe. Illeso M.L., 24 anni, alla guida del mezzo pesante. La 57 enne è stata portata all’ospedale Oglio Po in codice verde. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Casalmaggiore.

