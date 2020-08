Al via i test sierologici per il personale scolastico

CREMONA (24 agosto 2020) - A partire dalle ore 14 di oggi, presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Cremona e l’Ambulatorio dei Tamponi dell’Ospedale Oglio Po, è partita l’attività di somministrazione dei test sierologici per gli insegnanti e il personale scolastico. Scopo di tale attività - che proseguirà sino al 4 settembre prossimo – è quella di mettere a disposizione degli operatori scolastici che ne fanno richiesta i test sierologici rapidi certificati e - in caso di positività - effettuare nell’immediato il tampone nasofaringeo. “L’ASST di Cremona con tempestività - grazie al lavoro delle Direzioni mediche, del DAPS e alla disponibilità degli operatori sanitari - si è organizzata per offrire questo servizio agli insegnanti e al personale che lavora in ambito scolastico” – spiega Giuseppe Rossi (direttore generale ASST di Cremona). “Due sono le motivazioni essenziali che ci animano nell’erogare questo servizio – continua Rossi - garantire e tutelare la salute pubblica, limitando il più possibile la diffusione del virus e, per quanto possibile, dare il nostro contributo alla riapertura in sicurezza delle scuole. Essere parte attiva di questo processo è per l’ASST di Cremona un motivo di orgoglio civico, oltre che un compito istituzionale”.

“E’ importante ricordare che si accede al servizio solo su prenotazione – precisa Rosario Canino (Direttore sanitario). Non serve l’impegnativa e le modalità di prenotazione sono tre: attraverso i numeri verdi 800.638.638 (da rete fissa) oppure 02 999 599 (da cellulare); consultando il portale regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it. Oppure direttamente dallo smartphone scaricando l’APP SALUTILE prenotazioni”.

“Le tre diverse modalità sono state pensate per facilitare l’accesso e favorire la partecipazione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, riusciremo ad accoglie 192 utenti a Cremona e 72 all’Oglio Po. A tale proposito, desidero evidenziare due aspetti peculiari della procedura: l’esito del test sierologico viene rilasciato alla persona nell’immediato(30 minuti circa) e in loco. In caso di positività al covid-19 effettueremo subito il tampone. La persona dovrà rispettare l’isolamento fiduciario al proprio domicilio, in attesa dell’esito definitivo del tampone. Questo sistema - conclude Canino - tutela la salute e limita la diffusione del virus. Ringrazio Pietro Morstabilini (Dirigente Area tecnica delle professioni sanitarie) e Rachele Bini (Referente DAPS Oglio Po) per il loro prezioso contributo organizzativo, fondamentale per l’avvio tempestivo di questa specifica attività”.

INFORMAZIONI

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

Non serve impegnativa ed è necessaria la prenotazione.

TRE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Numero verde regionale 800.638.638 (da rete fissa) o 02 999 599 (da cellulare), seguendo le indicazioni dell’albero vocale, il Contact Center Regionale provvederà ad effettuare la prenotazione presso l’ASST di riferimento territoriale;

Portale regionale: www.prenotasalute.regione.lombardia.it.

APP “SALUTILE PRENOTAZIONI”, scaricabile su smartphone.

IN COSA CONSISTE IL TEST

Il test sierologico viene eseguito su poche gocce di sangue prelevate con una piccola puntura al dito. E’ rapido. Il risultato viene rilasciato all’utente in poco tempo e in loco. In caso di esito negativo la persona può tornare a casa. In caso di esito positivo verrà eseguito subito il tampone nasofaringeo, la persona può tornare a casa, ma dovrà restare in isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell’esito definitivo del tampone.

DOVE E QUANDO

OSPEDALE DI CREMONA

Centro prelievi – ingresso Largo Priori, 1 – Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

OSPEDALE OGLIO PO

Ambulatorio Tamponi – Via Staffolo, 51 - Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

