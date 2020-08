In Lombardia 185 nuovi contagi

CREMONA (22 agosto 2020) - Nelle ultime 24 ore in Lombardia neanche un decesso ma 185 nuovi contagi da Covid-19 (un positivo in più in provincia di Cremona). Sono stati quasi 13 mila i tamponi analizzati. Si registra un calo di tre unità dei ricoverati in terapia intensiva (14) mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei malati ospedalizzati in reparti di Medicina generale e malattie infettive.

