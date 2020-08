Straniera un’azienda su otto, avanti malgrado il Covid-19

CREMONA (20 agosto 2020) - Continua a crescere la comunità delle imprese di stranieri in Italia, ma l’effetto della pandemia ne frena l’espansione. Nel primo semestre del 2020 il saldo tra le nuove imprese e quelle che hanno chiuso i battenti si è attestato a 6.119 unità, portando lo stock di imprese di stranieri a raggiungere il valore di 621.367 unità, l’1% in più rispetto al 31 dicembre scorso e il 10,2% del totale delle imprese. Se confrontato con lo stesso dato del 2019, il progresso evidenzia però un forte ‘effetto-frenata’ dovuto al Covid-19: tra gennaio e giugno dello scorso anno, infatti, il bilancio tra aperture e chiusure di imprese di stranieri aveva fatto segnare 10.205 imprese, il 40% in più rispetto al dato di quest’anno. E’ quanto risulta dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri nel periodo gennaio-giugno, a partire dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio. In provincia di Cremona il tasso di crescita è stato dell’1.3%, con un saldo positivo di 43 unità che porta il numero delle imprese registrate a 3.477 (il 12,1% del totale).

