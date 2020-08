«Uniti per la provincia di Cremona», Signoroni nominato presidente

CREMONA (13 agosto 2020) - Nel corso della riunione odierna dell’assemblea dei soci dell’Associazione “Uniti per la provincia di Cremona” Onlus è stato nominato il presidente: è Paolo Mirko Signoroni, già presidente della Provincia di Cremona.

Si è ritenuto, pertanto, di dare un nuovo corso alle attività, con progetti ed interventi a carattere solidale, frutto della generosità dei cittadini del territorio, sorti in epoca pandemica.

A tal fine sarà stabilito un calendario di specifiche azioni e relativi investimenti in macchinari, strutture e servizi alle comunità locali, con pubblicizzazione su uno specifico sito internet che sarà realizzato ad hoc.

“Sono stato indicato e nominato quale presidente della Onlus e ringrazio pertanto il Consiglio direttivo dell’Associazione per la fiducia accordatami – ha così esordito il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni –. Da subito, insieme, faremo una ricognizione sulle attività da porre in essere a beneficio delle nostre comunità, sentendo anche le Istituzioni ed Autorità locali del comparto socio-sanitario. C’è molto lavoro da fare, ma non possiamo permetterci di fermarci. L’Associazione, quindi, continua la propria attività. Il periodo pandemico, infatti, non si è ancora concluso e bisogna esser preparati alla piena ripresa delle attività di settembre, considerando ogni possibile scenario sanitario”.

La compagine della realtà associativa rimane immutata con le dodici Associazioni di categoria.

Nominato, oggi, il nuovo Consiglio direttivo:

Presidente: Paolo Mirko Signoroni

Segretario Generale: Giovanni Bozzini

Tesoriere: Alberto Griffini

Consigliere: Riccardo Crotti (Presidente Ass. Libera Agricoltori)

Consigliere: Cavaliere Giovanni Arvedi (Presidente Fondazione Arvedi Buschini)

