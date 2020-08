Signoroni incontra gli amministratori locali

GUSSOLA (6 agosto 2020) - Si è tenuto a Gussola, un incontro fra il sindaco Stefano Belli Franzini, con il vice Pier Luigi Franchi ed il Ppresidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, accompagnato dal dirigente del settore architetto Giulio Biroli del Settore Infrastrutture Stradali dell’Ente.

Al centro del confronto le questioni collegate alla viabilità locale e tra i Paesi limitrofi unitamente ad aspetti di sviluppo economico e pianificazione territoriale.

Si é affrontata la tematica della strada Sp 60 tra Gussola e Solarolo ove “vi è un particolare stato di degrado”, come ha rilevato il sindaco Franzini, sulla cui insiste un importante flusso viario, anche in relazione alla chiusura temporanea del ponte a San Daniele.

Nel corso dell’incontro Signoroni ha presentato i lavori che ineriscono “la Sp 85 con la riqualificazione di un tratto di 500 metri in centro abitato per un valore complessivo di circa 50 mila euro e preannunciato la possibilità della realizzazione, all’interno del “Piano Marshall” per la ripresa della Regione Lombardia, della pista ciclabile tra Gussola e Martignana (a stanziamento regionale circa 400.000 euro)”. Opera importante che si inserisce, come ha rilevato il sindaco, in una logica più integrata anche in relazione alla rete ciclabile VenTo.

