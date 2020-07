I fondatori di "Uniti": «Completa estraneità ai fatti e ferma condanna di ogni atto illegittimo»

CREMONA (23 luglio 2020) - Dichiarazione congiunta delle Associazioni di Categoria e di Fondazione Arvedi Buschini - fondatori di «Uniti per la provincia di Cremona» - in merito all'inchiesta in corso sulla presunta distrazione di fondi dalla onlus.

«Associazioni di Categoria e Fondazione Arvedi e Buschini, fondatori dell’Associazione “Uniti per la provincia di Cremona ONLUS”, prendono atto dell’indagine della Magistratura, peraltro riportata dai media locali e nazionali, da cui sembrerebbero emergere irregolarità commesse da una figura coinvolta nella gestione delle attività dell’Associazione stessa.

Si tratta di una situazione di cui i soci fondatori erano completamente all’oscuro. Associazioni di Categoria e Fondazione Arvedi e Buschini ribadiscono, pertanto, la loro completa estraneità ai fatti e condannano con fermezza ogni atto illegittimo. Diffidano, quantomeno fino alla conclusione delle indagini, il signor Renato Crotti da ogni attività riconducibile alla Onlus e offrono piena collaborazione alla Procura della Repubblica auspicando che in tempi rapidi si possa giungere all’accertamento della verità e a fare completa chiarezza sulla vicenda.

Sin da ora impegnano l’Associazione “Uniti per la provincia di Cremona ONLUS” a dichiararsi parte lesa nel caso in cui gli addebiti ai soggetti indagati venissero confermati.

L’Associazione “Uniti per la Provincia di Cremona ONLUS” costituita in occasione dell’emergenza coronavirus forte della partecipazione Cremonese assicura la continuità delle attività di supporto a sostegno al territorio».

Apindustria Confimi Cremona

Associazione industriali della provincia di Cremona

CNA Confederazione Naz.le Artigianato e della pmi della provincia di Cremona

Coldiretti Cremona

Confartigianato Imprese Crema

Confartigianato Imprese Cremona

Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cremona

Confcooperative Cremona

Fondazione Arvedi Buschini

Libera Associazione Agricoltori Cremona

Libera Associazione Artigiani Crema