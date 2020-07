Nessun decesso in Lombardia

CREMONA (19 luglio 2020) - Nelle ultime 24 ore neanche un morto per Covid-19 in Lombardia. Questo è il dato più significativo del consueto report sulla situazione dell'emergenza sanitaria. In una giornata in cui sono stati analizzati solo 7.039 tamponi, in regione sono stati registrati 33 nuovi casi di contagio (3 nella provincia di Cremona). In Lombardia restano stabili i ricoverati in Terapia intensiva (22) e scendono di una unità (148) quelli ospedalizzati in reparti di Malattie infettive e Medicina generale.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 7.039, totale complessivo: 1.202.207

- i nuovi casi positivi: 33 (di cui 13 a seguito di test

sierologici e 15 'debolmente positivi');

- i guariti/dimessi: 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi)

- in terapia intensiva: 22(=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-1)

- i decessi: 0 totale complessivo: 16.788

I nuovi casi per provincia:

Milano 7 di cui 4 a Milano città

Bergamo 7

Brescia 6

Como 1

Cremona 3

Lecco 0

Lodi 0

Mantova 0

Monza e Brianza 7

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1

