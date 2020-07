In provincia di Cremona 11 nuovi contagi

CREMONA (16 luglio 2020) - Tornano a salire i numeri della pandemia. Nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 10.727 tamponi analizzati, i nuovi contagi sono 80 e di questi 11 sono in provincia di Cremona. Dieci i decessi nella regione, dato che porta il numero totale delle vittime a 16.775. In Lombardia resta stabile il numero dei ricoverati in Terapia intensiva e scende di 13 unità il numero dei malati ospedalizzati nei reparti di Malattie infettive e Medicina generale che ora sono 164.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 10.727, totale complessivo: 1.176.203

- i nuovi casi positivi: 80 (di cui 23 a seguito di test

sierologici e 17 'debolmente positivi');

- i guariti/dimessi: 71.032 (+96, di cui 68.989 guariti e 2.043

dimessi)

- in terapia intensiva: 23(=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (-13)

- i decessi: 10, totale complessivo: 16.775

I nuovi casi per provincia:

Milano 20 di cui 13 a Milano citta'

Bergamo 17

Brescia 5

Como 4

Cremona 11

Lecco 0

Lodi 1

Mantova 4

Monza e Brianza 2

Pavia 0

Sondrio 1

Varese 4

