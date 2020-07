In provincia 5 nuovi contagi

CREMONA (5 luglio 2020) - In una giornata con 8.722 tamponi processati in Lombardia si registrano 98 nuovi positivi al Covid-19: in provincia di Cremona i casi segnalati nelle ultime 24 ore sono cinque. Sei decessi nella regione in una giornata in cui i ricoverati nelle terapie intensive lombarde restano stabili (36).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 8.772

totale complessivo: 1.083.105

- i nuovi casi positivi: 98 (di cui 43 a seguito di test

sierologici e 20 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi: 68.274 (+73)

totale complessivo: (65.997 guariti e 2.277 dimessi)

- in terapia intensiva: 36 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 230 (-1)

- i decessi: 6

totale complessivo: 16.697

I nuovi casi per provincia:

Milano: 16, di cui a Milano città: 7;

Bergamo: 33;

Brescia: 6;

Como: 5;

Cremona: 5;

Lecco: 1;

Lodi: 2;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 3.

