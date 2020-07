Assocanottieri: nel segno della continuità con qualche slancio

CREMONA (2 luglio 2020) - Si è tenuta ieri l’Assemblea e il Consiglio Direttivo di Assocanottieri, ancora una volta in modalità di videoconferenza dovuta all’emergenza sanitaria. Molti gli argomenti trattati, tra i principali il rinnovo delle cariche associative. Dopo tre anni i vertici della principale Associazione sportiva del territorio, per quanto riguarda le società canottieri sportive, si rinnovano, (9 associate da Monticelli Piacenza a Casalmaggiore) e quasi 18.500 soci, una piccola città. Riconfermato dai presenti all’incontro come presidente il numero uno di Canottieri Bissolati Maurilio Segalini, vicepresidente Stefano Arisi, recentemente eletto come presidente Baldesio al posto di Mario Ferraroni, confermato segretario Valerio Demaldé della Società Canottieri Ongina di Monticelli.

“In questo momento di grande difficoltà e incertezza ci stiamo tutti impegnando al massimo per rendere le nostre società sicure e accessibili a tutti anche per l’avvio dei centri estivi come servizio a tutti i cittadini soci e non soci. Molti sono i temi di sviluppo che vogliamo affrontare dalla promozione e navigazione del fiume e delle sue rive agli eventi sportivi ed agonistici per fare tornare al più presto il nostro territorio alla normalità ed ai vertici delle competizioni sportive”, afferma il presidente Segalini.

“Conosco da molti anni la realtà di Assocanottieri e delle nostre società sportive, condivido le parole del presidente e da neo eletto in Baldesio, posso solo dire che con impegno e competenza mi sono messo a disposizione dei soci e dei colleghi delle altre società per proseguire il lavoro di rappresentanza per una categoria così importante per il nostro territorio, voglio solo aggiungere che sarà importante continuare a dialogare con tutti i soggetti interessati del territorio: enti, istituzioni ma anche ed in particolare le altre società sportive”.

Al momento tutte le società hanno riavviato le strutture, in particolare le attività estive e gli allenamenti e la preparazione degli atleti. Gli obiettivi ed il programma di Assocanottieri sarà a breve programmato per concludere il 2020 e rilanciare lo sviluppo sul 2021 per tutte le sfide che attendono il nuovo Consiglio Direttivo di Assocanottieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO