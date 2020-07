Un abbonamento digital de La Provincia in regalo ad ogni nuovo nato

CREMONA/CREMA/CASALMAGGIORE (1 luglio 2020) - Dei 15 bimbi nati tra venerdì e sabato ha parlato tutt'Italia. Queste nascite sono un simbolo del riscatto dopo un periodo di dolore e paura. E per questo, il giornale La Provincia ha deciso di essere ancora più vicino ai neo genitori dei bimbi che verranno alla luce nei reparti di Ostetricia dei nostri ospedali: non solo a Cremona, ma anche a Crema e a Casalmaggiore. Da domani i genitori di ogni nuovo nato avranno diritto a un abbonamento gratuito della durata di sei mesi all’edizione digital del nostro quotidiano. Un piccolo, grande dono per sottolineare la loro appartenenza alla comunità.

