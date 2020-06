Le regole del gioco e il futuro di Cremona

Il caso Ponchielli - ma sarebbe meglio dire il caso Cauzzi, perché nasce dal mancato rinnovo del contratto alla Soprintendente che guida il Teatro comunale dal 2003, dopo esserne stata consulente artistico dal 1987, direttore artistico e organizzativo dal ‘91 e dirigente dal 1994 - ha fatto e sta facendo discutere Cremona quanto il destino dell’ospedale Maggiore (meglio ristrutturarlo o ricostruirlo ex novo?), il futuro della Fiera (rilancio in grande stile o progressivo abbandono?), la crisi del commercio di vicinato (servizio da salvare o superato dal modello Amazon?) e, negli ambienti sportivi, il dilemma di Aldo Vanoli (chiudere baracca e burattini dopo aver vinto solo un anno fa la Coppa Italia di basket o tenere alta la bandiera cremonese pur non potendo contare su un adeguato sostegno da parte degli sponsor e senza alcuna certezza sulla possibile presenza di pubblico al palazzetto?). In città, è evidente, i motivi di discussione non mancano ed altri se ne potrebbero aggiungere. Semmai sono rari i momenti di confronto. Ma il caso Ponchielli-Cauzzi, più di tutti, impone una riflessione aggiuntiva. Non perché non sia diritto dei soci della Fondazione, a partire dal Comune, voltare pagina, cambiare rotta, scegliere un nuovo Sovrintendente (la vera nota dolente è lo stile con cui è stata gestita la vicenda): a meritare un approfondimento è il tema del rapporto fra gli enti pubblici, le società partecipate, le controllate, e chi viene incaricato di amministrarle.

Quanto contano i meriti nella scelta di un manager o nella nomina di un dirigente? E quanto invece l’appartenenza (a certi giri, non necessariamente a certi partiti politici)? Quanto vale la competenza? E quanto la riconoscenza? Se ti nomino e svolgi al meglio il tuo lavoro, con impegno, professionalità, capacità di elaborare sempre nuove idee e nuovi progetti, ti tengo fino al traguardo della pensione o finché mi servi? Nel campo privato, spesso a fare la differenza sono le logiche di mercato, i bilanci, i numeri, i risultati misurabili calcolatrice alla mano. Per gli enti pubblici non basta: serve un surplus di etica, di rispetto, di umanità. Perché gli enti pubblici sono la cosa e la casa di tutti, non hanno padroni ma gestori e amministratori pro tempore, svolgono un servizio alla collettività che, come tale, spesso, prescinde (deve prescindere) dalle strette logiche del business. Vale per i soprintendenti dei teatri così come per i manager delle multiutility, per i dirigenti dei consorzi come per i direttori generali delle aziende sanitarie. L’impressione è che, in Italia, nella maggior parte dei casi chi decide un determinato incarico lo faccia sulla base di criteri soggettivi, non di parametri oggettivi - titoli ed esami - per quanto necessari per accedere a un determinato ruolo. A prevederlo non è solo la prassi: sono norme di legge e sentenze. L’articolo 110, comma 1, nel Testo Unico degli Enti Locali, precisa esplicitamente che «i posti di responsabilità o di alta specializzazione possono essere assegnati attraverso una selezione pubblica che tenga conto di esperienza e professionalità dei candidati», quindi di standard genericamente espressi, non per concorso (tanto meno per sorteggio, come ipotizzavano tempo fa Beppe Grillo e i suoi seguaci). In linea di principio ci sta: è giusto che chi si assume la responsabilità di una carica possa puntare su collaboratori e compagni di viaggio di comprovata fiducia, in sintonia con le sue idee e la sua mission. Il problema nasce quando lo spoil system diventa patologico, quando chi governa uno Stato, una Regione o una città non si limita a scegliere i dirigenti a suo giudizio più capaci, ma trasforma tale scelta in lottizzazione, clientelismo, favoritismo, se non addirittura in aperto abuso, come spesso rivelano le cronache giudiziarie dei nostri tempi. Sembra incredibile - è sempre uno shock scoprire che perfino le istituzioni più autorevoli e prestigiose sono cariate dall’arrivismo e dall’invidia - ma un po’ alla volta il malcostume ha contagiato perfino la magistratura, la parte dello Stato che più di tutte dovrebbe garantire equità e indipendenza, tanto che in settimana si è dovuto scomodare addirittura il Presidente della Repubblica per denunciare «prassi inaccettabili» nell’attribuzione degli incarichi di più alto livello e per chiedere al CSM di autoriformarsi. Nel suo stile tanto calmo quando severo e e autorevole, Sergio Mattarella ha chiesto alle toghe italiane di tornare al principio fondamentale di fedeltà alla Costituzione, anziché tramare, complottare e congiurare per raggiungere una posizione di rilievo o per spartirsi uno scranno, minando la già fragile fiducia dei cittadini verso il sistema giustizia. Era un passaggio non più derogabile, per quanto traumatico. E il fatto che ieri l’Associazione nazionale magistrati abbia espulso il pm romano Luca Palamara, suo ex presidente indagato a Perugia per corruzione, sembra dimostrare che il messaggio partito dal Quirinale non è caduto nel vuoto. «Non mi sottrarrò alle responsabilità politiche del mio operato per aver accettato ‘regole del gioco’ sempre più discutibili. Ma dev’essere chiaro che non ho mai agito da solo. E non farò il capro espiatorio di un intero sistema: sarebbe troppo facile... Ognuno aveva qualcosa da chiedere, anche chi oggi si strappa le vesti», ha replicato Palamara nella sua autodifesa. Difficile dargli torto, qualsiasi sarà l’esito dell’inchiesta che lo riguarda. Il «così fan tutti» non è mai stato però un buon modo per discolparsi. E non lo può essere neppure oggi, se davvero vogliamo uscire dalla palude e diventare uno Stato moderno, credibile, fondato sulla legalità. Vale a Roma, come a Cremona. Al Csm come - mutatis mutandis - al Ponchielli. Perché se è vero come è vero che la cultura è il più grande volano in grado di valorizzare l’immagine di un territorio e di rimettere le ali a un turismo affossato dall’emergenza Coronavirus - obiettivo dichiarato anche del progetto «La notte della luce» che ha preso corpo ieri sera nella piazza del Comune trasformata in un set hollywoodiano - il dopo Cauzzi non potrà che essere affidato a un Soprintendente di assoluto prestigio e di specchiata competenza. Perché in gioco non c’è e non ci sarà solo la gestione del Teatro comunale: in gioco c’è un bel pezzo di futuro della città e dell’intera provincia. E Cremona non può permettersi di sbagliare scelta.

