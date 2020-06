In Lombardia ancora 23 morti

CREMONA (20 giugno 2020) - Sono 165 i casi di nuovi positivi in Lombardia in una giornata dove sono stati processati poco meno di 10 mila tamponi. Due i contagiati in provincia di Cremona. Prosegue il calo dei ricoverati in Terapia intensiva: ora sono 54 (-6). Resta invece sempre alto il triste dato delle vittime: si contano altri 23 decessi; zero morti in provincia di Cremona.

"Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle RSA. Prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero: i pazienti in terapia intensiva sono 54, (6 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati nei reparti scendono di 136 unità attestandosi a quota 1401. Segnalo anche che due città, Lodi e Pavia, fanno registrare 0 contagi". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati odierni.



- i tamponi effettuati: 9.314

totale complessivo: 949.134

- attualmente positivi: 13.911 (-134)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 92.840

- i nuovi casi positivi: 165 di cui 102 a seguito di test

sierologici (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 276

totale complessivo: 62.372

- in terapia intensiva: 54 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.401 (-136)

- i decessi: 23

totale complessivo: 16.557

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.130 (+69) di cui 10.256 (+26) a Milano citta'

Bergamo 14.096 (+31)

Brescia 15.442 (+27)

Como 4.051 (+8)

Cremona 6.576 (+2)

Lecco 2.815 (+4)

Lodi 3.554 (0)

Mantova 3.440 (+3)

Monza e Brianza 5.727 (+8)

Pavia 5.533 (0)

Sondrio 1.563 (+6)

Varese 3.854 (+5)



e 2.059 in fase di verifica.