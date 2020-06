In Italia si contano 26 vittime

CREMONA (15 giugno 2020) - In Lombardia 259 nuovi contagi (l'83% del totale registrato in Italia) e 8 vittime, in provincia di Cremona 2 nuovi positivi e zero vittime: questa la fotografia della giornata sul fronte della pandemia. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Sono 26 le vittime per il Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando sono state 67. Era dal 28 di febbraio che non si registrava un numero così basso di morti: quel giorno furono 21 mentre il giorno dopo 29. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.371.

Scende ancora il dato giornaliero dei contagi da Coronavirus nel Paese, con un incremento di 303 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 338. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Il numero dei casi totali è arrivato a 237.290. Oltre alla provincia di Bolzano sono 8 le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Sono saliti a 177.010 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 640. Domenica l’aumento era stato di 1.505.

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 91658/91917+259

Ricoveri non TI 2116/2018 -98

Ricoveri TI 94/94 =

Decessi 16449/16457+ 8

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 13828/13897+69

BS 15270/15326+56

CO 3989/4008+19

CR 6554/6556+2

LC 2794/2801+7

LO. 3539/3541+2

MB 5650/5656+6

MI 23811/23863+52

MN 3406/3407+1

PV 5485/5488+3

SO 1523/1540+17

VA 3782/3801+19

In fase di verifica 2033

Tamponi effettuati oggi: 6637