In provincia ancora 15 contagi

CREMONA (13 giugno 2020) - La morsa del Covid-19 non si allenta. Nelle ultime ventiquattr'ore in Lombardia si sono registrati 210 nuovi contagi, 15 in provincia di Cremona. Nella regione diminuisce di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre le vittime sono state 23. In provincia si contano 4 vittime: i decessi salgono a 1.117.

Sono saliti a 174.865 i guariti e i dimessi per il Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.780. Venerdì l'aumento era stato di 1.747. Sono 220 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 7 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359 rispetto a ieri. Sono 27.485 i malati di coronavirus in Italia, 1.512 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.640.

Ecco i dati di oggi, sabato 13 giugno

- i tamponi effettuati: 9.474

totale complessivo: 883.305

- attualmente positivi: 16.785 (-239)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 91.414

- i nuovi casi positivi: 210 (2,2% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 426

totale complessivo: 58.201

- in terapia intensiva: 96 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.252 (-105)

- i decessi: 23

totale complessivo: 16.428

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.766 (+97) di cui 10.112 (+38) a Milano citta'

Bergamo 13.766 (+22)

Brescia 15.238 (+21)

Como 3.976 (+6)

Cremona 6.546 (+15)

Lecco 2.782 (+4)

Lodi 3.534 (+1)

Mantova 3.402 (+3)

Monza e Brianza 5.640 (+13)

Pavia 5.472 (+16)

Sondrio 1.517 (+1)

Varese 3.755 (+5)



e 2.020 in fase di verifica.

