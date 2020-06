Cade dalla moto al Cremona Circuit, grave 34enne

SAN MARTINO DEL LAGO (2 giugno 2020) - Due incidenti si sono verificati oggi a San Martino del Lago. Il più grave è una brutta caduta dalla moto avvenuta poco prima delle 11.40 all’interno del Cremona Circuit Angelo Bergamonti, durante un giro sulla pista. Erano in corso delle prove libere. Protagonista del fatto è stato un 34enne, subito soccorso sul posto e poi portato d’urgenza in codice rosso dal circuito all’ospedale Maggiore di Cremona dall’autoambulanza della Cremona soccorso, che fa assistenza costante all’interno del circuito stazionando nella postazione denominata “Medical Center”. Il motociclista, dopo una prima osservazione e gli accertamenti diagnostici del caso, è stato ricoverato con prognosi riservata in terapia intensiva per le conseguenze della caduta.

