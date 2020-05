Ancora 441 contagi in Lombardia

CREMONA (23 maggio 2020) - Ancora 9 nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona. Questo è l'esito del report fornito dalla Regione. In Lombardia il numero dei nuovi positivi sale di 441 casi (86.825 il totale). A fronte di un numero di ricoverati pressoché stabile, nelle ultime 24 ore si registrano 56 vittime. Il dato porta i morti in Lombardia a 15.840. Sono invece 4 le vittime in provincia di Cremona (decessi 1.093). Molto alto, 17.171, il numero dei tamponi processati.

"I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni. "Segnalo anche - ha aggiunto Gallera - che fra i nuovi positivi registrati oggi, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione rimane quindi stabile".

Secondo i dati della Protezione civile in Italia si registrano 57.752 malati (-1.570); i decessi salgono a 32.735 (+119)

Bollettino odierno ieri/oggi:

Contagi 86384/86825 + 441

Ricoveri non TI 4028/4026- 2

Ricoveri TI 207/199 - 8

Decessi 15784/15840 +56

I casi per provincia ieri/oggi:

BG 12732/12834 + 102

BS 14345/14417 +72

CO 3713/3747+34

CR 6374/6383+9

LC 2706/2717+11

LO 3392/3400+8

MB 5409/5421+12

MI 22528/22616 + 88

MN 3310/3313 + 3

PV 5151/5184+33

SO 1407/1414+7

VA 3446/3490+44

In fase di verifica 1888

Tamponi effettuati oggi;

17171