La necessità di ripartire e il rischio di abbassare la guardia

Seguendo la curva dell’epidemia, per due mesi abbiamo contato in salita: ogni giorno più contagi, più ricoveri in Terapia intensiva, più morti. Una volta raggiunto il picco, abbiamo imparato a contare in discesa: ogni giorno meno contagi, meno malati, meno morti. Incoraggiante, ma non sufficiente. Perché si è ridotto l’incremento quotidiano delle conseguenze del Coronavirus, non il totale dei danni: i nuovi casi si sono fatti di giorno in giorno meno frequenti, le terapie intensive si sono progressivamente svuotate, i medici hanno imparato a capire e a gestire la malattia. Ma i morti sono morti per sempre. E non torneranno. Non bastasse, al dolore per tutti i parenti e gli amici che abbiamo perso per strada si sono sommate le preoccupazioni per il futuro, il blocco di ogni attività ha iniziato a diventare economicamente insostenibile, la quarantena forzata - una quarantena effettiva per tutti, non solo per i positivi - ha cominciato a farci mancare l’ossigeno, a darci un senso di claustrofobia, a sembrare una costrizione eccessiva. Così, dopo aver contato sulle montagne russe - prima in salita, poi in discesa - da qualche settimana abbiamo iniziato a contare alla rovescia, come ai tempi della naja: quanti giorni mancano alla fine del lockdown? Quando potremo uscire di casa? Quando torneremo a lavorare, a correre, a celebrare funerali, a rivedere parenti e affini seppur indossando guanti e mascherine? Il traguardo del 4 maggio sembrava lontano, quasi irraggiungibile. Invece, è già qui: da domani le misure anti-contagio si allenteranno. Potremo uscire dalla nostra casa-scudo-prigione.

Potremo tornare a lavorare, a correre, a seppellire i nostri defunti. Insomma, riavremo un po’ della nostra libertà. Il problema sarà farne buon uso. Perché il pericolo è diminuito, ma non è scomparso. Anzi. Gli specialisti ci avvertono che «il momento più difficile dall’inizio della pandemia arriva adesso». Perché la voglia di ripartire è alle stelle, ma il rischio di vanificare tutti i sacrifici fatti finora è dietro l’angolo, estremamente concreto, dannatamente reale. Il pericolo maggiore - spiegano i medici - è rappresentato dal possibile «eccesso di entusiasmo» per la riapertura e, ancor più, dall’esercito degli antisintomatici che ci circonda, i portatori sani del Covid-19, non tanto gli sconosciuti che da domani incontreremo per strada o in coda alla posta - dai quali ci difenderemo usando guanti, mascherine e distanziamento - ma i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro e perfino i nostri parenti. In assenza di sintomi evidenti come febbre e tosse, ci fideremo sempre più di fratelli, sorelle, zii, vicini di casa e semplici conoscenti, accorceremo la distanza di sicurezza e finiremo fatalmente per abbassare la guardia, rinunciando alla mascherina e a ogni altra precauzione. E proprio questo sarà il momento più delicato, il passaggio più a rischio. Non a caso, gli effetti della prima parziale riapertura saranno attentamente monitorati dalle autorità sanitarie (così, almeno, hanno promesso): se i contagi riprenderanno a salire, si tornerà subito indietro, ripartirà il lockdown, saranno quantomeno istituite nuove «zone rosse» nelle regioni o nelle province fuori controllo. Se invece il tasso di trasmissione del virus resterà sotto la soglia sentinella («R con zero» inferiore a uno: significa meno di una persona contagiata ogni persona infetta) nelle prossime settimane il Governo concederà su tutto il territorio nazionale «un ulteriore allentamento delle misure contenitive» dando il via libera all’attesa riapertura dei negozi al dettaglio, dei ristoranti e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetiste, eccetera), autorizzerà gite e vacanze, farà perfino ripartire il campionato di calcio (pare assurdo, ma per qualcuno è una priorità). Inutile girarci intorno: finora la stragrande maggioranza degli italiani ha dimostrato un senso di responsabilità superiore a ogni più rosea aspettativa. Ma dopo oltre due mesi di rinunce e di limitazioni, ora scalpita, si ribella, non ne può più. Soprattutto in certe zone d’Italia, dove il Coronavirus ha oggettivamente avuto conseguenze meno devastanti rispetto alla Lombardia, la maggior parte delle persone giudica eccessive le restrizioni imposte dal Governo Conte, con pericolose fughe in avanti di alcuni presidenti di Regione che hanno già autorizzato la riapertura di locali pubblici e attività turistiche (salvo chiudere le porte agli «appestati del Nord» o chiedere il passaporto sanitario a chiunque arrivi da fuori). Per certi versi è comprensibile: se la Calabria ha registrato solo 1.112 casi, contro i 77.002 della Lombardia (e 86 morti contro 14.189) ci sta che la percezione dell’emergenza da parte dei calabresi sia diversa rispetto a quella dei lombardi. Ma ragionavano così anche gli americani, prima di diventare il popolo più colpito dal Coronavirus, con oltre un milione di contagiati e 65 mila morti. Forse, basterebbe che chi sottovaluta i rischi guardasse a Cremona - dove i lutti non finiscono mai e nelle ultime ore hanno superato la simbolica quota mille - per capire che avremo forse vinto una battaglia, ma la guerra è tutt’altro che finita. La sfida, semmai, è ricominciare a vivere senza rischiare di morire. Perché, come ammonisce il virologo Roberto Burioni, «finché non ci sarà un vaccino, l’unica difesa contro il Coronavirus è... non prendere il Coronavirus». Lapalissiano. Ma vero. Significa che la nostra responsabilità individuale - ogni nostro comportamento - vale più delle limitazioni alla libertà personale imposte dall’alto. Certo, «è più facile contenere l’epidemia come hanno fatto in Cina», blindando tutti in casa e schierando l’esercito per le strade, «ma fino a prova contraria la nostra è una democrazia, e in democrazia puoi comprimere i diritti individuali sino a un certo limite, che forse noi abbiamo già valicato e che prima o poi dovremo tornare a rispettare», ha osservato un esperto, invocando un veloce ritorno alla normalità. Chi era? Chi ha ribadito il valore della democrazia? Un politico? Salvini? Zingaretti? Renzi? La Meloni? Il redivivo Di Battista? No, la sottolineatura è di un medico, il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. Che ha subito aggiunto: «Solo la responsabilità di ognuno di noi può evitare una seconda ondata di contagi», altamente probabile dato che finora «in Italia solo il 4-5% della popolazione ha ‘incontrato’ il virus. Significa che circa 56 milioni di italiani sono ancora territorio vergine per il Covid-19», ha precisato Ippolito. Tradotto: al netto della voglia irrefrenabile di uscire di casa e dell’assoluta necessità di far ripartire l’economia, siamo tutti ancora potenzialmente e maledettamente a rischio. Alla vigilia della Grande Riapertura, un grande dubbio si impone allora: chi finora non è stato infettato l’ha scampata perché non è predisposto al virus, o semplicemente perché è rimasto chiuso in casa? La speranza, da domani, è di non doverlo scoprire sulla propria pelle.