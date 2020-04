Coronavirus, in provincia 22 nuovi contagi

CREMONA (28 aprile 2020) - Nelle ultime 24 ore sono stati 22 i nuovi contagi segnalati in provincia di Cremona mentre in Lombardia, con gli 869 casi che si sono aggiunti il totale è arrivato a 74.348. Mentre continuano a scendere i numeri dei pazienti ricoverati negli ospedali e nelle Terapie intensive, i decessi sono stati 126 (il totale è di 13.575 vittime). In provincia di Cremona, invece, le vittime sono state 5 che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 990. In Lombardia sono stati processati 8.573 tamponi e il totale è di 351.423.

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 73479/74348 + 869

Ricoveri non TI 7525/7280 - 245

Ricoveri TI 680/655 - 25

Decessi 13449/13575 + 126

Dimessi 49483 +1012

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11150/11196 + 46

BS 12599/12691 + 92

CO 3076/3154 + 78

CR 5971/5993 + 22

LC 2230/2248 + 18

LO 2936/2947 + 11

MB 4516/4637 + 121

MI 18559/18837 + 278 di cui 149 a Mi città

MN 3123/3131 + 8

PV 4129/4228 + 99

SO 1132/1141 +9

VA 2496/2568 +72

In fase di verifica 1577

Tamponi effettuati oggi 28 aprile: 8573

