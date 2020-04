Coronavirus, 5 contagi e 3 vittime in provincia di Cremona

CREMONA (27 aprile 2020) - Cinque nuovi contagi e tre vittime: continuano a scendere i numeri dell'epidema Covi-19 in provincia di Cremona. In Lombardia stesso trend: i nuovi contagi sono stati nelle ultime 24 ore 590 e ri ricoverati scendono di 956 unità (-26 quelli in Terapia intensiva). Risale rispetto a ieri il numero delle vittime che in regione sono state 124 (ieri 56).

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 72889/73479 + 590

Ricoveri non TI 8481/7525 - 956

Ricoveri TI 706/680 - 26

Decessi 13325/13449 + 124

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11113/11150 + 37

BS 12564/12599 + 35

CO 3025/3076 + 51

CR 5966/5971 + 5

LC 2177/2230 + 53

LO 2926/2936 + 10

MB 4477/4516 + 39

MI 18371/18559 + 188 di cui 79 a Mi città

MN 3105/3123 + 18

PV 4044/4129 + 85

SO 1132/1132 +0

VA 2467/2496 +29

In fase di verifica 1562

Tamponi effettuati oggi 27 aprile: 5053

