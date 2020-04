Coronavirus: «Da domani test sierologici a Cremona, Casalmaggiore e Soresina»

CREMONA (22 aprile 2020) - L'assessore regionale Giulio Gallera ha confermato che «da domani (giovedì 23) prenderanno il via i test sierologici a Cremona, Casalmaggiore e Soresina. Venerdì 24 sarà la volta di Crema, poi via via tutti gli altri centri».

«Si tratta di un prelievo di sangue venoso periferico - aggiunge Gallera - che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. La 'call' a questi test viene coordinata dalle Agenzie per la tutela della Salute in collaborazione con le ASST di riferimento in base alle proprie informazioni epidemiologiche oppure su segnalazione del Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta».

I test vengono effettuati a partire dalle seguenti categorie:

- i cittadini ancora in quarantena fiduciaria

- soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle ATS

- i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle ATS a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista, ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria.

