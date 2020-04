Coronavirus, impennata di contagi in provincia: 150. Altre 11 vittime

CREMONA (21 aprile 2020) - Impennata dei contagi in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore si sono registrati 150 nuovi positivi. Sono 11 le nuove vittime e il totale sale a 929.

In regione nello stesso arco di tempo ci sono stati 960 contagi. Mentre in Lombardia aumentano le persone dimesse dagli ospedali e scendono i ricoverati in terapia intensiva, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 203.

Di seguito i dati dei contagi odierni e

quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 67.931 (+960)

ieri: 66.971 (+735)

l'altro ieri: 66.236 (+855)

- i decessi: 12.579 (+203)

ieri: 12.376 (163)

l'altro ieri: 12.213 (+163)

- in terapia intensiva: 851 (-50)

ieri: 901 (-21)

l'altro ieri: 922 (-25)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.805 (-333)

ieri: 10.138 (-204)

l'altro ieri: 10.342 (+300)

- i tamponi effettuati: 277.197 (+6.711)

ieri: 270.486 (+6.631)

l'altro ieri: 264.155 (+8.824)

- i guariti: 3.023 (+545)

ieri: 2.478



I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.788 (+50)

ieri: 10.738 (+49)

l'altro ieri: 10.689 (+60)

BS: 12.078 (+74)

ieri: 12.004 (+58)

l'altro ieri: 11.946 (+188)

CO: 2.592 (+42)

ieri: 2.550 (+62)

l'altro ieri: 2.488 (+49)

CR: 5.641 (+150)

ieri: 5.491 (+74)

l'altro ieri: 5.417 (+10)

LC: 2.093 (+13)

ieri: 2.080 (+8)

l'altro ieri: 2.072 (+42)

LO: 2.751 (+11)

ieri: 2.740 (+16)

l'altro ieri: 2.724 (+10)

MB: 4.211 (+54)

ieri: 4.157 (+59)

l'altro ieri: 4.098 (+56)

MI: 16.520 (+408)

ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta'

l'altro ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta'

MN: 2.933 (+20)

ieri: 2.913 (+8)

l'altro ieri: 2.905 (+42)

PV: 3705 (+64)

ieri: 3.641 (+59)

l'altro ieri: 3.582 (+46)

SO: 966 (+6)

ieri: 960 (+4)

l'altro ieri: 956 (+19)

VA: 2.251 (+55)

ieri: 2.196 (+38)

l'altro ieri: 2.158 (+52)



e 1.402 in corso di verifica.