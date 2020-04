Coronavirus, in provincia di Cremona 74 nuovi casi positivi e 7 morti

CREMONA (20 aprile 2020) - Dopo una domenica con soli 10 contagi, una giornata in cui tradizionalmente il numero è più basso rispetto agli altri giorni della settimana, oggi in provincia di Cremona sono stati registrati altri 74 tamponi positivi che portano il totale a 5.491. Un dato elevato, ma comunque inferiore rispetto ai 94 di sabato. La media degli ultimi tre giorni è pari a 59. Si riduce il numero dei nuovi decessi: 7 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12) per un totale di 918.

In Lombardia - nelle ultime 24 ore - ci sono stati 735 casi positivi (6.631 i tamponi effettuati), 163 decessi, 252 dimessi dagli ospedali, 204 ricoverati in meno e 21 persone in meno in terapia intensiva.

In Italia per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al Coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in più. Ieri l’aumento era stato di 486 rispetto al giorno precedente. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono

2.573, 62 in meno rispetto a ieri. Dei 108.237 malati complessivi, 24.906 sono ricoverati con sintomi, 127 in più rispetto a ieri e 80.758 sono quelli in isolamento domiciliare. Le vittime sono salite a 24.114 (+454). Ieri l’aumento era stato di 433. I guariti, infine sono 48.877, 1.822 più di ieri. Ieri l’aumento era stato di 2.128.

La situazione in Lombardia (confronto con ultimi giorni)

- i casi positivi sono: 66.971 (+735) ieri: 66.236 (+855) l'altro ieri: 65.381 (+1.246)

- i decessi: 12.376 (163) ieri: 12.213 (+163) l'altro ieri: 12.050 (+199)

- in terapia intensiva: 901 (-21) ieri: 922 (-25) l'altro ieri: 947 (-24)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 10.138 (-204) ieri: 10.342 (+300) l'altro ieri: 10.042 (-585)

- i tamponi effettuati: 270.486 (+6.631) ieri: 264.155 (+8.824) l'altro ieri: 255.331 (+11.818)

I casi per provincia (confronto con ultimi giorni)

BG: 10.738 (+49) ieri: 10.689 (+60) l'altro ieri: 10.629 (+39)

BS: 12.004 (+58) ieri: 11.946 (+188) l'altro ieri: 11.758 (+191)

CO: 2.550 (+62) ieri: 2.488 (+49) l'altro ieri: 2.439 (+154)

CR: 5.491 (+74) ieri: 5.417 (+10) l'altro ieri: 5.407 (+94)

LC: 2.080 (+8) ieri: 2.072 (+42) l'altro ieri: 2.030 (+25)

LO: 2.740 (+16) ieri: 2.724 (+10) l'altro ieri: 2.714 (+36)

MB: 4.157 (+59) ieri: 4.098 (+56) l'altro ieri: 4.042 (+67)

MI: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano città ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano città l'altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano città

MN: 2.913 (+8) ieri: 2.905 (+42) l'altro ieri: 2.863 (+115)

PV: 3.641 (+59) ieri: 3.582 (+46) l'altro ieri: 3.536 (+88)

SO: 960 (+4) ieri: 956 (+19) l'altro ieri: 937 (+71)

VA: 2.196 (+38) ieri: 2.158 (+52) l'altro ieri: 2.106 (+85)

e 1.389 in corso di verifica