Coronavirus, fase 2: prove di ripartenza

CREMONA (18 aprile 2020) - Ora riaccendiamo il motore. Per innestare la marcia servono alcuni via libera, a cominciare da quello degli scienziati. Bisogna farsi trovare pronti all’appuntamento. È questo concetto, declinato ieri, di buon mattino, dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a dare il la a una giornata scandita da incontri, dichiarazioni e previsioni sulla fase 2, la ripartenza dell’economia nella regione che da sempre traina il Paese. «La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà che bisogna stare chiusi, staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati. Credo che ogni Regione debba presentare il proprio progetto, le proprie idee, che ci si debba confrontare. Noi ascolteremo le esigenze e i pareri di tutti e poi faremo sintesi», ha detto Fontana.

La partita viene seguita in presa diretta dal presidente degli Industriali della Provincia di Cremona, Francesco Buzzella, che ieri ha messo a fuoco i punti salienti di questo passaggio cruciale per il tessuto produttivo cremonese e per le 450 aziende che rappresenta: «Le aziende possono operare in sicurezza. Cremona sia il banco di prova per i test sierologici. Serve tranquillità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO