Coronavirus, dopo un giorno di tregua i contagi tornano a salire: + 123

CREMONA (3 aprile 2020) - Tornano a salire i contagi in provincia di Cremona. Nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati 123 nuovi casi di positivi: il totale ora è di 4097. Le vittime sono state 28, ora i decessi sono complessivamente 659. Anche in regione è sempre altissimo il numero dei decessi: da ieri sono ben 351 (il totale ora è di 8.311 decessi). Sempre in regione si sono registrati 1455 nuovi casi di contagio.

