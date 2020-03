Coronavirus, in provincia di Cremona frenata dei contagi: +26

CREMONA (30 marzo 2020) - I numeri giorno per giorno non sono indicativi - continuano a spiegare gli esperti - ma il dato di giornata dei nuovi contagi in provincia di Cremona autorizza a sperare. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati solo 26 casi (il totale arriva a 3.788). In Lombardia i contagi da Covid-19 sono saliti a 42.161 (con un incremento di 1.154 casi). Pesante anche oggi il bilancio delle vittime: sono 458 per un totale di 6.818. In provincia di Cremona, invece, i decessi sono stati 22, numero che porta le vittime complessive a 553.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO