Coronavirus, in regione quasi seimila vittime

CREMONA (28 marzo 2020) - In provincia di Cremona oggi 109 nuovi casi di positivi al Coronavirus e il totale arriva a 3.605

In Regione i contagi totali sono 39.415 (nelle ultime 24 ore +2.117). Altissimo il numero delle vittime: ben 542. Dall'inizio della crisi sanitaria nella regione i morti sono 5.944. In provincia di Cremona il totale dei morti è 497, nelle utile 24 ore 42 vittime. In regione oltre mille tamponi devono ancora essere processati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO