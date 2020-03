Coronavirus, in provincia di Cremona il contagio frena

CREMONA (23 marzo 2020) - Cremona frena, la situazione a Brescia peggiora drasticamente e Milano continua a crescere. Questa è la sintesi dei dati dei nuovi contagi per Covid-19 che emerge dal bollettino giornaliero fornito da Regione Lombardia. In regione sono 1.555 i nuovi positivi e il numero complessivo sale a 28.761. In regione si sono registrati altri 320 decessi. Per quanto riguarda la provincia di Cremona i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 30. Un numero decisamente inferiore rispetto al trend delle ultime settimane, ma occorre precisare che in tutta la regione ci sono ancora 614 tamponi da processare. Il numero totale dei contagiati a Cremona è di 2.925. La provincia con più casi di positività resta Bergamo (6.471), seguita da Brescia (5.905) e Milano (5.326).

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 27206/28761. +1555

Ricoveri non TI 9439/n.d. +

Ricoveri TI 1142/1183 + 41

Decessi 3456/3776 + 320

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 6216/6471 + 255

BS 5317/5905 + 588

CO 512/581 + 69

CR 2895/2925 + 30

LC 872/934 + 62

LO 1772/1817 + 45

MB 1108/1130. + 22

MI 5096/5326. + 230

MN 905/985 + 80

PV 1306/1444 + 138

SO 205/208 + 4

VA 386/421 + 35

e 614 in corso di verifica

