VIDEO Coronavirus, Gallera: "Un mese fa il primo caso"

"I medici e gli infermieri sono grandi

eroi che si sono immediatamente messi al lavoro sempre più

bardati. Abbiamo imparato a conoscerli e a vedere la loro forza

e la loro sofferenza". Lo ha detto l'assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della quotidiana

diretta Facebook sull'emergenza coronavirus.

"Esattamente un mese fa - ha ricordato - mi veniva comunicato il

primo caso di positività in Lombardia. Forse ci abbiamo messo un

po' a capire con chi avevamo a che fare, ma non posso non

sottolineare come il sistema sanitario abbiamo reagito

immediatamente con una forza incredibile. Dopo meno di 12 ore

avevamo qui il ministro della Sanità e avevamo definito già una

prima zona rossa".

"Tanti cittadini - ha aggiunto - stanno combattendo questa

battaglia, lo dobbiamo fare sempre di più. Il virus si nutre del

corpo dell'uomo, se lo trova si nutre di questo, altrimenti

muore. Questa è la battaglia degli italiani, questa è la

battaglia dei lombardi. La vinciamo se ognuno di noi la combatte

e la vive con grande determinazione".

"La notizia bella - ha proseguito - è che stiamo assumendo molti

specializzandi e che stanno rispondendo all'appello i medici

pensionati. Anche questo e' il segno che quando c'è un'emergenza

e il Paese chiama, la parte migliore del Paese si mobilita e

risponde".

Oggi, per alleggerire gli ospedali più in difficoltà, sono state

trasferite 27 persone, portando a oltre 200 i trasferimenti

totale.