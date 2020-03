Samaritani a Cremona: «»Grazie America

CREMONA (18 marzo 2020) - Ieri sera l'arrivo all'aeroporto di Verona, oggi via ai lavori per montare l'ospedale da campo. È cominciata e sta entrando nel vivo la missione della Ong Usa Samaritan’s Purse che ha portato in Italia la struttura sanitaria che sarà installata nel parcheggio giallo dell’ospedale Maggiore. Il jet decollato dal North Carolina trasportava 20 tonnellate di equipaggiamento sanitario, una terapia intensiva respiratoria sviluppata appositamente per l’emergenza Coronavirus e uno staff di 32 soccorritori, fra cui medici, infermiere e pneumologi che rimarranno in Italia per un periodo che potrebbe variare tra uno e tre mesi. Ad andare a ritirare il materiale a Verona ieri sera è stata la colonna mobile della Protezione civile di Cremona, con 11 volontari dei gruppi Il Grifone, di Soncino, e San Marco, di Casaletto Ceredano. Al primo contingente arrivato ieri sera seguirà poi l’arrivo di altri componenti del team che, al completo, conterà circa 60 persone. L’ospedale da campo, che dovrebbe essere allestito in meno di 48 ore e già domani potrebbe essere pronto, avrà 68 posti letto, di cui 8 di terapia intensiva. È interamente autosufficiente e pagato dalla ong evangelica Usa.

Già ieri i primi specialisti medici Usa hanno incontrato i vertici dell’Ospedale per mettere a punto i protocolli medici. Nella sala riunioni della palazzina direzionale per l’Asst cremonese c’erano il dg Giuseppe Rossi e il direttore sanitario Rosario Canino. E' stato anche compiuto un sopralluogo. È emerso il problema della corrente elettrica, dal momento che le attrezzature Usa funzionano con una tensione diversa da quella fornita dalla rete europea. Occorrerà dunque andare alla ricerca di trasformatori adatti.

E oggi, inoltre, il vicepresidente Fabrizio Sala e il sottosegretario Alan Christian Rizzi accoglieranno a Malpensa medici e personale sanitario in arrivo dalla Cina. La delegazione cinese è composta da sette medici fra intensivisti e immunologi e tre tecnici e infermieri. Se ne prevede ne possano arrivare «circa 300».

