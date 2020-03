Con «Uniti per la provincia di Cremona» due respiratori già consegnati al Maggiore

CREMONA (16 marzo 2020) - Grazie all'Associazione Uniti per la provincia di Cremona sono già arrivati all’ospedale Maggiore di Cremona due respiratori artificiali. Macchinari necessari per il trattamento dei casi gravi di infezioni da Covid-19. La spesa totale si aggira intorno ai 30 mila euro e per riuscire ad acquistare e ad avere in tempi brevi i due dispositivi l’associazione si è rivolta a una ditta specializzata norvegese. La scelta del primo aiuto concreto è arrivata dopo un confronto con le direzioni delle strutture sanitarie locali. Il ventilatore Evita V500 impiega una tecnologia innovativa ed è noto per essere in grado di fornire una ventilazione ad alte prestazioni. La riduzione del periodo di tempo trascorso dal paziente con il ventilatore continua a rimanere una questione chiave. Occorre mantenere un livello di qualità elevato della terapia ventilatoria attraverso l‘adozione di uno standard coerente per i piani di trattamento. In questo momento i respiratori artificiali in dotazione ai nosocomi sono tutti impegnati ed era quindi importante intervenire in questa direzione. Il macchinario garantisce supporto alla respirazione a chi, colpito dal virus, a causa della grave insufficienza respiratoria rischia di morire.

La prima risposta delle associazioni di categoria cremonesi è arrivata in tempi davvero brevi. Ciascuna ha attivato le proprie conoscenze per scandagliare ogni angolo del Pianeta. «L’unione fa la forza» e grazie ai molteplici e differenziati contatti che hanno i presidenti Giovanni Arvedi, Riccardo Crotti, Paolo Voltini, Francesco Buzzella, Alberto Griffini, Massimo Rivoltini, Pierpaolo Soffientini, Marco Bressanelli, Giovanni Bozzini, Vittorio Principe e Tiziano Fusar Poli, l’approvvigionamento dei macchinari e dei dispositivi è già a disposizione degli operatori dell'Ospedale Maggiore.

A Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative si sono unite anche altre realtà.

Il Comune di Crotta d'Adda ha deliberato l'adesione all'Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» per sostenere gli ospedali cremonesi [LA DELIBERA DEL COMUNE DI CROTTA D'ADDA: CLICCA QUI ]

Anche il Rotary Club Crema - presieduta da Simona Lacchinelli - ha chiesto di far parte dell'«encomiabile Associazione Uniti per la provincia di Cremona».

Inoltre, sono arrivate importanti donazioni di due aziende: 25 mila euro dal Gruppo Storti-Trasporti Pesanti srl e altri 25 mila euro da Azienda Servizi Trasporti logistica srl.

Anche l'Associazione Il Cerchio - presieduta da Alessandro Portesani - aderisce alla raccolta fondi dell'Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» lanciando una campagna di crowdfunding attraverso le proprie piattaforme web e social per permettere ai propri soci e clienti di aderire a questa importante iniziativa. La cooperativa ha già oggi effettuato un bonifico di 500 euro di risorse proprie all’associazione #unitiperlaprovinciadicremona per aprire la campagna di crowfunding nel migliore dei modi. A questa somma verranno aggiunte tutte le risorse raccolte attraverso la campagna di raccolta fondi.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085