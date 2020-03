Coronavirus, il Cdm vara il 'Cura Italia'

ROMA (16 marzo 2020) - Il governo varerà oggi il decreto 'cura-Italia', con le ultime misure per l'emergenza coronavirus: aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese; un'iniezione di sostegno all'economia da circa 25 miliardi. Il Cdm, previsto alle 10, è cominciato con oltre due ore di ritardo, per permettere le ultime limature al provvedimento.

LA MANOVRA COVID

"Non abbiamo mai pensato di combattere l'alluvione con stracci e secchi.Stiamo pensando di costruire una vera diga per proteggere famiglie,imprese,lavoratori e confidiamo che l'Ue ci segua su questa strada". Così il premier alla fine del CdM che ha varato il Dl Cura Italia "Consapevoli che il Dl non basterà". Ci sarà "un piano di investimenti con una rapidità che il Paese non ha mai conosciuto"."Il governo è vicino a imprese, professionisti, donne, uomini, stanno facendo sacrifici per tutelare la salute. Nessuno deve sentirsi abbandonato".