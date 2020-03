Coronavirus, 241 nuovi casi in provincia di Cremona

CREMONA (12 marzo 2020) - Ecco i dati di oggi relativi alla diffusione del contagio di Coronavirus in Lombardia raffrontati a quelli di ieri. In provincia di Cremona oggi si sono registrati 241 nuovi casi di contagio.

Contagi in Lombardia 7319/8725

Ricoverati non in terapia intensiva 3852/4247 + 395

Ricoverati in terapia intensiva 560/605 + 45

Decessi 617/744 + 127

I casi per provincia (ieri/oggi):

BG 1815/2136

BS 1351/1598

CO 77/98

CR 1061/1302

LC 113/199

LO 1035/1123

MB 85/130

MI 925/1146 di cui 359/451 Milano città

MN 137/169

PV 403/468

SO 13/23

VA 75/98

e 235 in corso di verifica

