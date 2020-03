Coronavirus, dalla Regione 200 mila euro per il lavoro straordinario della Polizia Locale

MILANO (11 marzo 2020) - “La Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Comuni 200.000 euro per il lavoro straordinario degli operatori della Polizia locale per l'emergenza Covid-19”. Lo comunicano il presidente Attilio Fontana e l'assessore alla sicurezza e polizia locale, Riccardo De Corato. “Le somme - ricorda l'assessore De Corato - sono già previste dal bilancio e stanziate per operazioni particolari, ad esempio Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio). Ovviamente vista l'emergenza saranno dirottate ai Comuni che ne faranno richiesta, tra quelli preventivamente individuati e quindi contattati dalla Regione". Regione Lombardia, infatti, ha già inviato una lettera agli enti più strutturati come Comandi di Polizia Locale per informarli dello stanziamento che potrà coprire i servizi di controllo sul territorio.

"Vogliamo ancora una volta - concludono Fontana e De Corato - manifestare la vicinanza della Regione Lombardia a tutti gli agenti impegnati in questo delicato momento con grande senso di responsabilità e sacrificio. Donne e uomini che continuano a svolgere compiti fondamentali per la sicurezza dei cittadini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO