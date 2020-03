Coronavirus, in provincia le vittime sono 17

CREMONA (6 marzo 2020) - Le vittime del Coronavirus in provincia di Cremona sono diciassette. Soltanto mercoledì il conteggio ufficiale era fermo a cinque. Nella tarda serata di ieri l’impennata, svelata da un «dossier riservato» che, partito da Milano, è arrivato progressivamente in ogni città della Lombardia, costringendo i destinatari a prendere atto di una situazione nuova, certamente inattesa in tali dimensioni.

Non è dato sapere se l’esplosione dei decessi sia dovuta a un improvviso peggioramento del contagio o alla contemporanea consegna dei risultati dei tamponi effettuati sui «positivi» morti nel corso della settimana. L’unica certezza è legata al numero complessivo delle vittime del Coronavirus (148 in Italia, 17 nella sola provincia di Cremona), tutte persone in età avanzata, fra i 68 e 101 anni, con importanti patologie pregresse. Il dettaglio è impressionante: cinque morti a Cremona città, tre a Crema, due a Soresina, due ad Annicco, uno ciascuno nei Comuni di Trescore Cremasco, Sospiro, Paderno Ponchielli, Vailate e Offanengo. Oltre quattrocento i contagiati. Solo oggi, probabilmente, si potranno avere più informazioni sulle identità dei deceduti e sulle ragioni per cui il numero dei decessi non è stato comunicato con la dovuta trasparenza. Prevedibili anche polemiche politiche. Fra i consiglieri regionali, particolarmente battagliero il 5S cremasco Marco Degli Angeli che rilancia la sua denuncia: «I medici sono allo stremo»

