Gli agenti donano le mascherine

CASALMAGGIORE (27 febbraio 2020) - Nelle situazioni di emergenza come quelle che si stanno vivendo in questi giorni a causa del Coronavirus, emergono anche episodi di grande umanità. Come quello, ad esempio, che si è verificato ieri mattina in quel di Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore. Protagonisti due agenti del distaccamento della polizia locale di Casalmaggiore che si sono recati a casa di una coppia di anziani e hanno donato loro due mascherine protettive, facenti parte della loro dotazione.

Tutto è nato da una telefonata che la signora ha fatto al comando, non riuscendo a procurarsi le mascherine per uscire di casa.

«Hanno fatto una cosa meravigliosa», ci dice la signora. «Sono rimasta molto colpita dal gesto degli agenti, perché si sono privati, per me e mio marito, di due mascherine che servono a loro protezione. Hanno fatto più del dovuto. Sono stati bravi e professionali, mi hanno tranquillizzata. Li ringraziamo per la loro grande sensibilità e umanità»».

