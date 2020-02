Task force per l'incolumità pubblica

CREMONA (21 febbraio 2020) - A seguito dei fatti accaduti a Codogno, il Prefetto della Provincia di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, nel pomeriggio di oggi ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di fare il punto della situazione in merito ad eventuali rischi e pericoli all’incolumità pubblica che l’epidemia da Coronavirus 2019-nCov potrebbe causare anche nella nostra provincia.

All’incontro hanno partecipato oltre ai Vertici delle Forze dell’Ordine anche il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, i Sindaci dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Vice Comandante del X° Reggimento Genio Guastatori, nonché il Direttore Generale dell’ATS - Valpadana, il Direttore Generale degli Istituti Ospitalieri di Cremona e il Coordinatore del Dipartimento Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Maggiore di Crema. Hanno partecipato anche il rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e il responsabile del Servizio 118.

Dopo approfondita discussione è stato precisato che i numeri da contattare sono due: per le informazioni generiche il numero telefonico 1500 e il 112 soltanto in caso di emergenza.

Il rappresentante della Task Force interna dedicata dall’ATS-Valpadana ha sottolineato che non si sono verificati episodi del nuovo Coronavirus che interessano l’intero territorio provinciale.

Le misure comportamentali che sono state diramate dalla Regione Lombardia riguardano, al momento, soltanto alcuni comuni del Lodigiano ed in particolare il Comune di Codogno.

Infatti i cittadini di Codogno, ma anche quelli di Castiglione d’Adda e di Casalpusterlengo sono stati invitati a rimanere in casa e a evitare contatti sociali.

Inoltre per le scuole è stato deciso che il Direttore dell’Ufficio Scolastico, nella stessa serata di oggi, avviserà i direttori scolastici dell’intera provincia di Cremona affinché il personale ATA, gli insegnanti e gli studenti provenienti dai Comuni dell’Area del Lodigiano non si rechino nei rispettivi luoghi di lavoro o di studio almeno per i prossimi quattordici giorni, salvo ulteriori indicazioni.

La riunione è stata aggiornata alle ore 12 di domani in quanto presso la Regione Lombardia sono ancora in discussione le direttive che dovranno essere emanate per l’intero territorio regionale.

Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione ed attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio.

Per dettagli sul Coronavirus si può consultare anche l'apposita sezione sul sito di Regione Lombardia: CLICCA QUI

