Delegazione da Gallera, il territorio non si arrende

CREMONA (18 febbraio 2020) - Oggi una delegazione bipartisan di amministratori cremonesi incontrerà l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, per fare pressioni sul presente ma soprattutto sul futuro del sistema sanitario locale. Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire dal declassamento della terapia intensiva neonatale. Partendo dalla proposta di ordine del giorno presentata dai sindaci Roberto Mariani, e Michel Marchi, il documento è stato corretto e integrato. Anche per motivi temporali non è stato approvato dalle giunte, ma firmato da tutti i sindaci: 47 del distretto socio-sanitario cremonese e 22 del Casalasco. Un atto che «nasce da una preoccupazione forte», viene precisato fra le premesse, «ma anche dalla volontà altrettanto decisa di lavorare insieme alla Regione e alle istituzioni sanitarie locali per un rilancio del nostro sistema sanitario, delle sue strutture e dei progetti». Fra i punti sottolineati dai sindaci ci sono poi «l’esplicitazione di criteri per l’Utin in modo da salvaguardare e rilanciare il reparto»; un approfondimento sulle prospettive del pronto soccorso; sulle liste d’attesa e sul futuro dell’Oglio Po.

