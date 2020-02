Tragico incidente nella notte, muore Giovanni Maraschio

CREMONA (2 febbraio 2020) - È Giovanni Maraschio, 26enne originario di Maglie, in provincia di Lecce, ma residente a Cremona, il giovane morto nello schianto di questa notte lungo via Milano. Stava presumibilmente tornando a casa quando ha perso il controllo della sua Fiat Tipo ed è finito fuori strada appena oltre la pizzeria Piedigrotta. Fatale l'impatto contro un albero, contro l'auto si è accartocciata. Ad estrarre un 26enne ormai senza vita sono stati i vigili del fuoco e ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia stradale. La velocità un colpo di sonno o anche un malore le cause della tragedia.