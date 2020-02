Orzinuovi, tre ambulanti multati di mille euro l'uno

ORZINUOVI (1 febbrario 2020) - Tanti prodotti, pochi cartellini per indicare il prezzo e merce usata venduta insieme a quella nuova: piccole disattenzioni sono costate care a tre ambulanti presenti ieri al mercato settimanale della Capitale della Bassa. La polizia locale, nel corso di una più ampia operazione di controllo, li ha multati complessivamente per 3 mila euro.

Ieri, in divisa e in borghese, fra i tanti avventori della piazza radunatisi per il mercato c’erano anche gli agenti della polizia locale guidati dal commissario Vittorio Paloschi.

