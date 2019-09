Terzi a De Micheli: sulla Cremona-Mantova serve una soluzione

MILANO (17 settembre 2019) - L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha scritto una lettera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli per sollecitare la convocazione di un incontro sul collegamento stradale veloce Cremona-Mantova: "E’ importante definire quanto prima una soluzione per collegare in maniera efficiente le due città capoluogo. A seguito dell’incontro tra le strutture tecniche del Ministero, di Regione e di Anas che si è svolto lo scorso 10 settembre, ho chiesto formalmente al ministro De Micheli di convocare un vertice istituzionale da cui possa scaturire una decisione circa le diverse opzioni in campo. L’intervento è strategico, il territorio ha bisogno di risposte e occorre che tutti facciano la propria parte”.

